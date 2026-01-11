Καιρός: Χιονοπτώσεις σε πόλεις και χωριά – Η χώρα «ντύνεται» στα λευκά

Άκρως χειμωνιάτικο είναι το σκηνικό του καιρού σε αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα, οι οποίες ήδη «ντύθηκαν» στα λευκά.

Το πρωί της Κυριακής δεκάδες πόλεις της Ελλάδας ξύπνησαν μέσα σε χιονισμένο τοπίο, με λευκές πλαγιές και χωριά, ενώ οι μετεωρολόγοι αναμένουν την έλευση της «ψυχρής εισβολής» που θα φέρει περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.

Την ίδια ώρα, τοπικές ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αποτυπώσει την ομορφιά του τοπίου σε εντυπωσιακές φωτογραφίες και βίντεο.

Σύμφωνα με την σελίδα Forecast Weather Greece, τα λευκά έχουν καλύψει τα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας, ενώ από τις πρώτες πρωινές ώρες χιονίζει και στην πόλη της Φλώρινας, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό χειμωνιάτικο τοπίο.

Στην Ήπειρο, γραφικά χωριά όπως το Συρράκο, οι Καλαρρύτες, η Αετομηλίτσα, το Πάπιγκο, το Τσεπέλοβο και η Μηλιά Μετσόβου, καθώς και η πόλη του Μετσόβου, έχουν ντυθεί στα λευκά, προσφέροντας εικόνες που θυμίζουν καρτ ποστάλ.

Οι δρόμοι και οι πλατείες των χωριών αυτών, έχουν μετατραπεί σε πραγματικά χειμωνιάτικα σκηνικά, ιδανικά για περιπάτους και φωτογραφίες.

Χιονοπτώσεις καταγράφηκαν επίσης στην Αράχωβα και στο Νεραϊδοχώρι Τρικάλων, ενώ το Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου προσφέρει το δικό του μαγευτικό θέαμα για επισκέπτες και λάτρεις των χειμερινών σπορ.