Καιρός: Γιατί οι μπόρες εμφανίζονται από το μεσημέρι και μετά;

Ο καιρός αυτών των ημερών χαρακτηρίζεται από συχνές εναλλαγές με ηλιοφάνεια τις πρωινές ώρες και συννεφιές ή μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα.

Η ανοιξιάτικη αστάθεια συνεχίζει να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, δημιουργώντας ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο: «Ήλιος το πρωί, συννεφιά ή μπόρες το μεσημέρι», όπως το περιγράφει ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του.

Στη δημοσίευση που έκανε μέσω Facebook, ο μετεωρολόγος εξηγεί αναλυτικά: «Η άνοιξη είναι κατεξοχήν η εποχή των γρήγορων καιρικών εναλλαγών. Μπορεί το πρωί ο ουρανός να είναι καθαρός και ο καιρός να θυμίζει σχεδόν καλοκαίρι, όμως όσο προχωρά η ημέρα και ο ήλιος θερμαίνει το έδαφος, η ατμόσφαιρα αρχίζει να γίνεται πιο ασταθής. Έτσι, κυρίως πάνω από την ηπειρωτική χώρα και ιδιαίτερα κοντά στους ορεινούς όγκους, αναπτύσσονται νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα μπορούν να δώσουν μπόρες ή τοπικές καταιγίδες».

Ο μετεωρολόγος του Alpha, ενημερώνει ότι «αυτό το μοτίβο θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες και πως οι πρωινές ώρες θα κυλούν στις περισσότερες περιοχές με αρκετή ηλιοφάνεια και σχετικά ήπιες καιρικές συνθήκες. Από το μεσημέρι όμως και μετά, η εικόνα του καιρού θα αλλάζει κυρίως στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, περισσότερο σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα θα έχουν τοπικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν θα επηρεάζουν όλες τις περιοχές με την ίδια ένταση ή διάρκεια. Ωστόσο, όπου εκδηλώνονται, μπορεί πρόσκαιρα να είναι έντονα».

Καιρός: Πού οφείλεται η αστάθεια των και γιατί εμφανίζεται συγκεκριμένες ώρες;

Η αστάθεια, εξηγεί ο Γ. Τσατραφύλλιας, «δημιουργείται όταν ο αέρας κοντά στο έδαφος θερμαίνεται αρκετά, ενώ ψηλότερα στην ατμόσφαιρα οι θερμοκρασίες παραμένουν χαμηλότερες. Ο θερμός και πιο υγρός αέρας αρχίζει να ανυψώνεται. Καθώς ανεβαίνει, ψύχεται, οι υδρατμοί συμπυκνώνονται και σχηματίζονται σύννεφα με κατακόρυφη ανάπτυξη. Αν η διαδικασία αυτή ενισχυθεί, τότε τα σύννεφα μπορούν να εξελιχθούν σε καταιγιδοφόρα νέφη και να δώσουν μπόρες, καταιγίδες, κεραυνούς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, χαλάζι».

«Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των φαινομένων είναι η ώρα εκδήλωσής τους», συνεχίζει και προσθέτει: «Συνήθως εμφανίζονται από το μεσημέρι έως και τις απογευματινές ώρες, όταν η θέρμανση του εδάφους είναι πιο έντονη. Γι’ αυτό μια περιοχή μπορεί να ξεκινήσει τη μέρα με καλό καιρό, αλλά λίγες ώρες αργότερα να δεχθεί μια σύντομη και δυνατή μπόρα. Μετά τη δύση του ήλιου, όταν περιορίζεται η θέρμανση, η αστάθεια συνήθως εξασθενεί και τα φαινόμενα υποχωρούν».

Στην εξήγησή του τονίζει ότι τα ορεινά παίζουν σημαντικό ρόλο, «γιατί βοηθούν τον αέρα να ανυψωθεί πιο εύκολα. Έτσι, οι πλαγιές και οι ορεινοί όγκοι λειτουργούν σαν "σκαλοπάτι" για την ανάπτυξη των νεφώσεων. Γι’ αυτό και οι μεσημεριανές μπόρες της άνοιξης εμφανίζονται συχνότερα στα βουνά και γύρω από αυτά».

Τέλος, τονίζει ότι δεν πρόκειται, για οργανωμένη κακοκαιρία, αλλά για «ένα τυπικό ανοιξιάτικο σκηνικό. Η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και οι άνεμοι δεν φαίνεται να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα. Το στοιχείο που θα χαρακτηρίζει τον καιρό θα είναι οι τοπικές μεσημεριανές και απογευματινές μπόρες, κυρίως στα ορεινά».

