Καιρός: Έρχονται έντονες βροχές και καταιγίδες από την Τετάρτη στη χώρα

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να έρθει στη χώρα από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και έπειτα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο γνωστός μετεωρολόγος σε πρόγνωσή του τις προηγούμενες ημέρες, είχε αναφερθεί στην πιθανότητα νέας κακοκαιρίας αυτή την εβδομάδα.

Όπως είχε χαρακτηριστικά επισημάνει, «αναμένουμε πτώση της θερμοκρασίας και σχηματισμό νέου βαρομετρικού χαμηλού που θα δώσει αξιόλογες βροχές από Τετάρτη προς Πέμπτη».

Το πρωί της Δευτέρας, σε νέα ανάρτησή του για την πορεία του καιρού, εξηγεί πως πράγματι από την Τετάρτη και έπειτα, αναμένονται βροχές και καταιγίδες.

«Ήπιες οι καιρικές συνθήκες με λίγες βροχές σήμερα και αύριο, περισσότερες και εντονότερες οι βροχές και με έμφαση τα δυτικά τμήματα της χώρας μας από Τετάρτη και στη συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στα social media.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για τον καιρό

Στη δική του πρόγνωση για τον καιρό των επόμενων ημερών, ο γνωστός μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος, αναφέρει πως αύριο, αναμένονται «τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ν. Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Δ. Κρήτη».

«Άνεμοι ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και μέγιστες θερμοκρασίες 22 με 24 βαθμοί» εξηγεί στη συνέχεια.

Παράλληλα, για την Τετάρτη, σημειώνει πως αναμένονται «τοπικές βροχές στην ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως στις ανατολικές και βόρειες περιοχές της. Χωρίς σημαντικές αλλαγές οι άνεμοι και η θερμοκρασία».

«Τοπικές βροχές στη δυτική, την κεντρική και τη Β. Ελλάδα (Μακεδονία). Πιθανές καταιγίδες στο Ιόνιο. Άνεμοι ΒΑ έως ΝΑ 4 με 6 μποφόρ και αμετάβλητη θερμοκρασία», καταλήγει στην ανάρτησή του για τον καιρό.