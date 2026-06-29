Καιρός: Έρχονται δύο πολύ ζεστές ημέρες - Πού αναμένεται να καταγραφούν μέχρι και 39 βαθμοί Κελσίου

Με αρκετή ζέστη και το μελτέμι να περιορίζεται εξελίσσεται ο καιρός τα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Αργά το απόγευμα όμως, ενδέχεται να σημειωθούν μπόρες ή και καταιγίδες προς τα βόρεια ηπειρωτικά.

Το μελτέμι περιορίζεται προς το νότιο και κεντρικό Αιγαίο με εντάσεις κοντά στα 6 ή και 7 μποφόρ με τη θερμοκρασία να προσεγγίζει στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας του 36 με 38 βαθμούς.

Για την περιοχή της Αττικής, αναμένονται ηλιοφάνεια με μέτριους και πρόσκαιρα ισχυρούς βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους. Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Πού ενδέχεται να καταγραφούν 39 βαθμοί

Στη δική της πρόγνωση, η μετεωρολόγος του Alpha, Σαβίνα Αντουλινάκη, ανέφερε ότι η Τρίτη 30 Ιουνίου και η Τετάρτη 1η Ιουλίου είναι δύο πολύ ζεστές ημέρες, αλλά τόνισε πως «σε καμία περίπτωση δεν θα το συγκρίνουμε με τον καύσωνα στην υπόλοιπη Ευρώπη».

Παρουσιάζοντας την εκτίμησή της για τον καιρό της Τρίτη, τόνισε ότι είναι μία ζεστή ημέρα και στη συνέχεια, ανέφερε ότι δεν αποκλείεται ο υδράργυρος να καταγράψει 39 βαθμούς.

«Όπως θα δούμε στη Βόρεια Ελλάδα, το θερμόμετρο θα αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 39 βαθμούς», σημείωσε η μετεωρολόγος, σύμφωνα με την οποία οι τιμές της θερμοκρασίας θα αρχίσουν να καταγράφουν πτώση από την Πέμπτη.

Καιρός: Η αντικυκλωνική κυκλοφορία στην Α. Ευρώπη και η Ελλάδα

«Οι αέριες μάζες υποτροπικής προέλευσης, που το τελευταίο δεκαήμερο επηρέασαν τις περισσότερες χώρες της δυτικής και της κεντρικής Ευρώπης, μεταφέρονται προς την ανατολική Ευρώπη, μη τροφοδοτούμενες πλέον από τη Β. Αφρική», σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο.

Όπως εξηγεί στον προσωπικό του ιστότοπο: «Η αντικυκλωνική κυκλοφορία στην Α. Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των Β. Βαλκανίων, εξαναγκάζει τις αέριες μάζες να βυθιστούν στην ατμόσφαιρα, με συνέπεια την περαιτέρω θέρμανσή τους. Από τη διαδικασία αυτή θα επηρεαστεί και η Β-ΒΔ Ελλάδα. Παράλληλα, στη ΝΑ νησιωτική χώρα μεταφέρονται θερμές αέριες μάζες από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας.

Το μελτέμι σταδιακά θα παρουσιάσει εξασθένηση κατά 1 με 2 μποφόρ και ταυτόχρονα στις προσήνεμες περιοχές, λόγω των αιτίων που προαναφέρθηκαν, θα χάσει μέρος της ψυκτικής του ισχύος. Σε αυτό θα παίξει ρόλο και το γεγονός ότι θα θερμανθούν τα ΒΑ Βαλκάνια και η Δ. Μαύρη Θάλασσα.

Από την Τρίτη (30/6), το αποκομμένο χαμηλό της ανώτερης ατμόσφαιρας που βρίσκεται ΝΔ της Κρήτης αναμένεται να κινηθεί προς τον βορρά, δημιουργώντας συνθήκες αστάθειας, κυρίως εκεί που το πεδίο των ανέμων θα είναι ευνοϊκό. Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, η απογευματινή αστάθεια θα είναι παρούσα βασικά στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, με τάση, μάλιστα, ενίσχυσης την Πέμπτη και την Παρασκευή (2-3/7).

Αναφορικά με τη θερμοκρασία, νομίζω ότι αντιπροσωπευτικές μέγιστες τιμές θα είναι οι 37 με 39 βαθμοί».