Καιρός: Έρχονται βροχές, πυκνά χιόνια και καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

Ο καιρός στην Ελλάδα επηρεάζεται από το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Ιταλία.

Αυξημένες ποσότητες αφρικανικής σκόνης έχουν φτάσει στη χώρα και θα παραμείνουν στην ατμόσφαιρα, προκαλώντας λασποβροχές στις περιοχές όπου αναμένονται βροχοπτώσεις.

Η σκόνη θα παραμείνει την Πέμπτη και θα αρχίσει να υποχωρεί από την Παρασκευή, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Alpha, Γιώργο Τσατραφύλλια.

Από αύριο, Πέμπτη, αναμένονται «πυκνές χιονοπτώσεις σε όλα τα ορεινά της χώρας, πλούσια χιόνια που το βράδυ της Πέμπτης θα επηρεάσουν και ημιορεινές περιοχές και πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα και μέσα στις Κυκλάδες, βροχές στην Αθήνα αλλά και στο Ανατολικό Αιγαίο, βοριάδες που θα φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ».

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σημαντική πτώση, με τις εκτιμήσεις του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια να κάνουν λόγο για -2 βαθμούς Κελσίου στη Φλώρινα, -1 στο Καρπενήσι, 0 στην Κόνιτσα και 1 βαθμό στην Τρίπολη, τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Το κρύο επιστρέφει και στην Αττική, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου στους 3 βαθμούς Κελσίου.

Μέσω ανάρτησής του στο Facebook, ο μετεωρολόγος εξήγησε πώς έγινε η μεταφορά της σκόνης, παρά το γεγονός ότι επικρατούσαν βοριάδες.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Πότε θα φύγει η σκόνη; Αφού έχει βοριάδες πως μεταφέρθηκε στην περιοχή μας ;

Παρόλο που κοντά στην επιφάνεια επικρατούν βοριάδες, οι οποίοι κινούνται αντίθετα και δεν ευνοούν τη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης.

Σε υψηλότερα στρώματα της τροπόσφαιρας αναπτύσσονται νοτιάδες που μεταφέρουν την αφρικανική σκόνη από τη Σαχάρα προς τη Μεσόγειο και τη χώρα μας.

Όταν στη συνέχεια εκδηλωθούν βροχοπτώσεις, τα σταγονίδια της βροχής "συλλαμβάνουν" τα αιωρούμενα σωματίδια και τα οδηγούν προς την επιφάνεια, με αποτέλεσμα το φαινόμενο της λασποβροχής και την εναπόθεση σκόνης στο έδαφος.

Από την Πέμπτη σταδιακά θα υποχωρήσουν οι συγκεντρώσεις».



