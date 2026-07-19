Καιρός: Τριήμερο καύσωνα από τη Δευτέρα στη χώρα - Ποιες περιοχές θα «δουν» θερμοκρασίες άνω των 40°C

«Θερμό κύμα» 72 ωρών θα «χτυπήσει» τη χώρα μας από αύριο, Δευτέρα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την ανάλυση του μετεωρολόγου Θεόδωρου Κολυδά.

Όπως επισημαίνει, το διάστημα Δευτέρα έως Τετάρτη δεν πρόκειται για μια απλή θερμή περίοδο, αλλά για «ένα οργανωμένο θερμό επεισόδιο με χαρακτηριστικά καύσωνα», το οποίο θα επηρεάσει κυρίως τα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Ποιες περιοχές θα βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 40°C

Η κορύφωση του κύματος ζέστης αναμένεται τη Δευτέρα και την Τρίτη, όταν η πολύ θερμή αέρια μάζα που καλύπτει την ανατολική Μεσόγειο θα ευνοήσει ιδιαίτερα τα ανατολικά και κεντρικά ηπειρωτικά, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, τμήματα της Πελοποννήσου και κατά τόπους την Αττική.

Σε αυτές τις περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα κινηθούν κοντά ή και πάνω από τους 40°C, ιδιαίτερα όπου θα επικρατήσουν καταβατικοί άνεμοι ή θα είναι περιορισμένη η θαλάσσια επίδραση.

Καύσωνας: Πότε υποχωρεί

Αν και την Τετάρτη διαφαίνεται μια μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, ο καύσωνας δεν αναμένεται να υποχωρήσει άμεσα. Η έντονη θέρμανση του εδάφους και οι υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες θα διατηρήσουν τη θερμική επιβάρυνση σε πολύ υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες να επιμείνουν στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές.

Σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολυδά, η ουσιαστική αποκλιμάκωση του καύσωνα τοποθετείται από την Πέμπτη, όταν η επικράτηση βορειότερων ανέμων και η σταδιακή απομάκρυνση της πολύ θερμής αέριας μάζας θα οδηγήσουν σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, αρχικά στα βόρεια και ανατολικά και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα.