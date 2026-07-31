Καιρός: Έρχεται εξασθένηση των ανέμων αλλά για λίγο – Πότε επιστρέφουν τα 8 μποφόρ

Οι ισχυροί άνεμοι που τις τελευταίες ημέρες αναζωπυρώνουν τις πυρκαγιές, δυσκολεύουν το έργο των εναέριων πυροσβεστικών μέσων και προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, αναμένεται να αρχίσουν να εξασθενούν από το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ERTNews, Νικολέτα Ζιακοπούλου, το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με λίγες μόνο νεφώσεις στην Εύβοια και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, φτάνοντας έως τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και έως τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ωστόσο από το μεσημέρι αναμένεται η σταδιακή εξασθένησή τους.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο ο υδράργυρος τους 35 έως 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς.

Καιρός: Μικρή η εξασθένηση των ανέμων - Θα ενισχυθούν εκ νέου το πρωί

Στη δική του πρόγνωση, ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1 Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ανέφερε ότι από το πρωί του Σαββάτου οι άνεμοι θα ενισχυθούν εκ νέου, μετά από μια μικρή εξασθένιση. «Θα υπάρξει μια εξασθένιση αλλά θα είναι μικρή. Από το πρωί θα έχουμε ξανά ενίσχυση. Περίπου από τις 7 με 8 θα αρχίσουν πάλι να φυσούν οι άνεμοι σχεδόν με τη σημερινή ένταση ίσως όχι τόσο πολύ. Η Αττική αύριο είναι στο κόκκινο, στον ύψιστο κίνδυνο κατηγορίας 5 για κίνδυνο πυρκαγιάς».



Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη - Οι εκτιμήσεις για την Κυριακή

Στην Αττική, σύμφωνα με τη Νικολέτα Ζιακοπούλου, αναμένεται ηλιοφάνεια, με βόρειους ανέμους που θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ, παρουσιάζοντας όμως στην πορεία, εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος, με ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει αίθριος σε όλη τη χώρα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν έως τα 7 μποφόρ, μ εξασθένηση, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

