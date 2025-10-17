Καιρός: Επιστρέφει η αφρικανική σκόνη σε δύο κύματα - Χάρτης δείχνει τις περιοχές

Επιστρέφει η αφρικανική σκόνη τις επόμενες ώρες.

«Η σκόνη κοντά μας ξανά» σχολιάζει ο Κώστας Λαγουβάρδος, παραθέτοντας σύντομο βίντεο στο οποίο παρουσιάζεται η πρόγνωση μεταφοράς ερημικής σκόνης, σύμφωνα με το μοντέλο DUST/METEΟ.

Το πρώτο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης αναμένεται κατά τη διάρκεια του Σαββάτου 18/10 και το δεύτερο (και πιθανόν πιο ισχυρό) κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 20/10.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα δυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τοπικά στο Ιόνιο πιθανώς να είναι ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 22 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με κατά τόπους και κατά διαστήματα τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το βράδυ σε βορείων διευθύνσεων και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικών διευθύνσεων. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και κατά τόπους στα νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Βαθμιαία οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-10-2025

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια και ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-10-2025

Στα νότια και τα ανατολικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών. Από το απόγευμα στα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.