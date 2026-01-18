Καιρός: Σε πλήρη εξέλιξη η ψυχρή εισβολή - «Βουτιά» του υδράργυρου υπό το μηδέν και χιόνια

Σε καθαρά χειμερινό σκηνικό, περνά ο καιρός από σήμερα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη.

Το σκηνικό του καιρού τις τελευταίες ώρες στη χώρα, συνθέτει ένα ισχυρό κύμα ψύχους, το οποίο αναμένεται να διατηρηθεί σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, συνοδευόμενο από ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις.

Ήδη η πτώση της θερμοκρασίας είναι ήδη αισθητή σε πολλές περιοχές της χώρας, με το ψύχος να εντείνεται περαιτέρω σήμερα. Καθοριστικό ρόλο στη χαμηλή αίσθηση του κρύου θα έχουν οι δυνατοί βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι πνέουν και θα συνεχίσουν να πνέουν με ένταση έως και 7–8 μποφόρ.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην πρόγνωσή της η Αναστασία Τυράσκη, τις πρώτες πρωινές ώρες αναμένεται εκτεταμένος παγετός, κυρίως στα βόρεια τμήματα της χώρας, όπου το θερμόμετρο ενδέχεται να υποχωρήσει ακόμη και στους -8 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες προβλέπονται και το πρωί της Δευτέρας, η οποία εκτιμάται πως θα είναι η πιο ψυχρή ημέρα, με τις μέγιστες τιμές να διατηρούνται οριακά πάνω από το μηδέν.

Σε ό,τι αφορά τις χιονοπτώσεις, την Κυριακή αναμένονται φαινόμενα στα ορεινά, αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και στη Θεσσαλία. Τη Δευτέρα, τα χιόνια ενδέχεται να εμφανιστούν και σε ημιορεινά τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας, αλλά και στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Στην Αττική, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα ορεινά, με πιθανές χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα και την Πεντέλη.

Ωστόσο, από την Τετάρτη σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού, με επικράτηση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων, ενώ νέα επεισόδια χιονόπτωσης προβλέπονται στα ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας.