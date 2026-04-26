Καιρός: Εν αναμονή ψυχρών αέριων μαζών την Πρωτομαγιά στη χώρα

Με άκρως ανοιξιάτικες συνθήκες ξεκινά η νέα εβδομάδα, σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, για τον καιρό.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η αρχή αυτής της εβδομάδας χαρακτηρίζεται από ανοιξιάτικες συνθήκες, με αρκετή ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα.

Σήμερα, μάλιστα, αναμένεται να είναι η θερμότερη ημέρα του Απριλίου μέχρι τώρα, καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει τους 25–26 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε κάποιες περιοχές μπορεί να αγγίξει ακόμη και τους 27–28 βαθμούς.

Τη Δευτέρα προβλέπεται να υπάρξει τοπική αστάθεια, με πρόσκαιρες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, όπως η Πίνδος και τμήματα της Πελοποννήσου. Την ίδια στιγμή, στο Αιγαίο θα επικρατούν ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι.

Η εβδομάδα συνεχίζεται με παρόμοιο μοτίβο, καθώς την Τρίτη αναμένονται περισσότερες βροχοπτώσεις στα δυτικά και βορειοδυτικά, αλλά και σε ορεινές περιοχές της Μακεδονίας, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πιο ήπια επίπεδα, από 20 έως 26 βαθμούς.

Την Τετάρτη δεν προβλέπονται σημαντικές αλλαγές, με τον καιρό να παραμένει γενικά ανοιξιάτικος και την αστάθεια να περιορίζεται κυρίως στα ορεινά τμήματα της χώρας.

Καιρός: Οι πρώτες εκτιμήσεις για την Πρωτομαγιά

Ωστόσο, από την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή, αναμένεται αλλαγή του σκηνικού του καιρού, καθώς ψυχρές αέριες μάζες από τη βορειοανατολική Ευρώπη αναμένεται να κινηθούν προς την Ελλάδα.

Η σύγκρουσή τους με τις θερμές αέριες μάζες, όπως χαρακτηριστικά εξηγεί η γνωστή μετεωρολόγος, θα φέρει αστάθεια, βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.

Την Πέμπτη η μεταβολή θα επηρεάσει κυρίως τη βόρεια Ελλάδα, ενώ την Παρασκευή, ανήμερα της Πρωτομαγιάς, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές, ακόμη και στην Αττική.

Οι θερμοκρασίες θα πέσουν αισθητά, κυρίως στα βόρεια όπου μπορεί να φτάσουν τους 11-16 βαθμούς, ενώ πιο ήπια θα είναι η πτώση νοτιότερα.