Καιρός: Εν αναμονή δύο διαδοχικών διαταραχών - Καταιγίδες, λασποβροχές και αφρικανική σκόνη

Μια νέα κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα το επόμενο εικοσιτετράωρο, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία των μετεωρολογικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις των ειδικών, από το απόγευμα της Τετάρτης αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού σε αρκετές περιοχές της χώρας, με βροχές και καταιγίδες, αλλά και πιθανές χιονοπτώσεις κυρίως στα βόρεια και ορεινά.

Η σημερινή ημέρα θα κυλήσει με γενικά καλές καιρικές συνθήκες, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ωστόσο, πρόκειται για μια πρόσκαιρη «ανάσα», καθώς, όπως επισημαίνει, συνεχίζεται η διαδοχική διέλευση βαρομετρικών χαμηλών από την κεντρική Μεσόγειο και την Ευρώπη.

Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από αύριο το απόγευμα, με κύρια χαρακτηριστικά τις εκτεταμένες βροχές την Πέμπτη, αλλά και τη μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων αφρικανικής σκόνης.

Μαρουσάκης: «Έρχονται δύο νέα κύματα κακοκαιρίας στη χώρα»

Σε πορεία προς τη χώρα μας βρίσκεται ένα βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίστηκε στα παράλια της βόρειας Αφρικής και ευθύνεται για τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη Μεσόγειο.

Το σύστημα σηκώνει σκόνη από τη Σαχάρα, τη μεταφέρει αρχικά προς την Ιταλία και στη συνέχεια αναμένεται να επηρεάσει και την Ελλάδα, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της επικράτειας. Το επεισόδιο θα είναι εκτεταμένο και θα κινηθεί και προς βορειότερες περιοχές.



Η μεγαλύτερη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης αναμένεται στην Πελοπόννησο, την Κρήτη και το νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Την Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει σχετικά ήπιος μέχρι το μεσημέρι ή το απόγευμα, ωστόσο στη συνέχεια θα παρουσιάσει επιδείνωση, κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική χώρα, όπου αναμένεται και ο μεγαλύτερος όγκος βροχής.



Την Πέμπτη το βαρομετρικό χαμηλό θα περάσει από τη χώρα, επηρεάζοντας περισσότερες περιοχές. Παρότι το κύμα κακοκαιρίας θα κινηθεί σχετικά γρήγορα, θα φέρει αξιόλογες βροχοπτώσεις στη δυτική Ελλάδα, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα βορειοανατολικά.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, καθώς τα φαινόμενα μπορεί να είναι έντονα, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα.

Ο καιρός θα παραμείνει άστατος και τις επόμενες ημέρες, με σύντομα διαστήματα βελτίωσης και νέα κύματα κακοκαιρίας. Παράλληλα, μετά από μια πρόσκαιρη ανάσα την Παρασκευή και το Σάββατο, αναμένεται νέα επιδείνωση από την Κυριακή, με βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Τσατραφύλλιας: «Έρχονται δύο διαταραχές με καταιγίδες, λασποβροχές και νοτιάδες»

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για δύο διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές που θα επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες, με τον καιρό να επιφυλάσσει βροχές, καταιγίδες, λασποβροχές και ενισχυμένους νοτιάδες.

Σε ανάρτησή του, δίνει το χρονικό πλαίσιο των φαινομένων και ξεκαθαρίζει ότι δεν αναμένεται ψυχρή εισβολή, ενώ επισημαίνει ποιες περιοχές θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Συγκεκριμένα, αρχικά αναφέρει στην ανάρτησή του πως «έρχονται δύο διαταραχές με καταιγίδες, λασποβροχές και νοτιάδες... Καλησπέρα και καλή εβδομάδα! Δύο ατμοσφαιρικές διαταραχές Τετάρτη-Παρασκευή και Κυριακή-Δευτέρα θα μας απασχολήσουν αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν η πρώτη φαίνεται μέτριας έντασης και η δεύτερη αξιόλογης».

«Και οι δύο μεταβολές δεν θα φέρουν κρύα. Τουναντίον, οι νοτιάδες εκτός από τη σκόνη θα κουβαλήσουν και θερμότερες αέριες μάζες από νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη. Έτσι, η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί 4-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα», συνεχίζει.

«Τις περισσότερες βροχές τις περιμένουμε στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα», καταλήγει.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για τον καιρό

Τη Δευτέρα στον προσωπικό του ιστότοπο, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος ενημέρωσε για νέα επιδείνωση του καιρού από την Τετάρτη, καθώς, όπως επισημαίνει, έρχεται νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη δυτική Μεσόγειο προς την περιοχή μας, το οποίο θα αρχίσει από το απόγευμα να επηρεάζει με βροχές και τοπικές καταιγίδες αρκετές περιοχές.

«Το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), οι υψηλές πιέσεις της κεντρικής Μεσογείου θα επεκταθούν προς την περιοχή μας, με αποτέλεσμα την απουσία βροχών σχεδόν σε όλη τη χώρα, την επικράτηση γενικά ασθενών ανέμων και τον σχηματισμό ομιχλών το πρωί, κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η θερμοκρασία στα βόρεια δύσκολα θα ξεπεράσει τους 13 βαθμούς, αλλά στα νότια θα φθάσει τους 18 βαθμούς», αναφέρει αρχικά.

«Σημειώνεται ότι νωρίς το πρωί κατά τόπους στη βόρεια Ελλάδα και κυρίως στη Θράκη θα σημειωθεί παγετός. Την Τετάρτη (4/2), ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί από τη δυτική Μεσόγειο προς την περιοχή μας θα αρχίσει από το απόγευμα να επηρεάζει με βροχές και τοπικές καταιγίδες τη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα», συνεχίζει.

«Τοπικές βροχές αναμένεται να σημειωθούν και στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν-ΝΑ με ένταση έως τα 8 μποφόρ (Β. Ιόνιο) και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές της. Την Πέμπτη (5/2), βροχές και τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα».

«Οι άνεμοι σταδιακά, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, θα στραφούν σε Δ-ΝΔ με ένταση 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή, πρόσκαιρη πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Την Παρασκευή και το Σάββατο (6 & 7/2), ο καιρός θα είναι ήπιος, με τοπικές βροχές στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και το Α. Αιγαίο, κυρίως την Παρασκευή. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ-ΝΔ 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα στην κεντρική και τη νότια χώρα», καταλήγει.