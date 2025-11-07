Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα βρέχει το επόμενο τριήμερο

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται το επόμενο τριήμερο σε πολλές περιοχές της δυτικής κυρίως Ελλάδας.

Κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

1. Το Σάββατο (08-11-25) μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

2. Την Κυριακή (09-11-25) από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο.

3. Τη Δευτέρα (10-11-25)

μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

μέχρι και το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο

από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.

Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-11-2025

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, την Εύβοια και τις Σποράδες, την Κρήτη, τις νότιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στην ανατολική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τις βραδινές ώρες οι βροχές στο Ιόνιο θα ενταθούν και μέσα στη νύχτα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Στο Ιόνιο από το απόγευμα θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 08-11-2025

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά τη δυτική Πελοπόννησο, βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία και από τις βραδινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειονανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα βόρεια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς και τοπικά τους 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ THN KΥΡΙΑΚΗ 09-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο και μέχρι το μεσημέρι στο βορειοανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ TH ΔΕΥΤΕΡΑ 10-11-2025

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο, τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα βορειοδυτικά θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και την Εύβοια και βαθμιαία στο κεντρικό Αιγαίο. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ στρεφόμενοι στο Ιόνιο βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς όπου θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ THΝ ΤΡΙΤΗ 11-11-2025

Στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Στα δυτικά γρήγορα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.