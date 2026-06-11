Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες

Η ΕΜΥ εξέδωσε το πρωί της Πέμπτης (11/6) έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, κάνοντας λόγο για «πορτοκαλί προειδοποίηση» εξαιτίας ισχυρών βροχών και καταιγίδων.

Μεταβολή του καιρού προβλέπεται την Παρασκευή (12-06-2026) στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: