Καιρός: «Έχουμε εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, ήδη υπάρχει ένας μικρός πυρήνας καταιγίδων στην Αττική»

Με αστάθεια, μπόρες και καταιγίδες εξελίσσεται και σήμερα ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ το μεσημέρι η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, έκανε λόγο για «εξέλιξη της τελευταίας στιγμής».

Όπως ανέφερε η κ. Ζιακοπούλου, ήδη έχει σχηματιστεί «ένας μικρός πυρήνας καταιγίδων στη νότια Αττική», κυρίως στο παραλιακό μέτωπο, σε περιοχές όπως η Γλυφάδα και το Ελληνικό.

Σύμφωνα με την πρόγνωσή της, βροχές και καταιγίδες αναμένονται μέχρι αργά το απόγευμα στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας, στην Πελοπόννησο, στη βόρεια Ελλάδα, αλλά και στην Αττική. Βελτίωση των καιρικών συνθηκών αναμένεται από το βράδυ και μετά.

Καιρός: Προειδοποιήσεις για την εξέλιξη του καιρού αύριο

Παράλληλα, η μετεωρολόγος προειδοποίησε ότι τις επόμενες ώρες θα αρχίσει να ενισχύεται το μελτέμι. Οι βοριάδες στο Αιγαίο αναμένεται να φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ από αύριο θα πνέουν ακόμη ισχυρότεροι άνεμοι, έως και 7 μποφόρ.

Η εξέλιξη αυτή αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς, με τη Νικολέτα Ζιακοπούλου να τονίζει ότι από αύριο θα υπάρχει υψηλή κατηγορία (κατηγορία 3) κινδύνου σε αρκετές περιοχές, κυρίως λόγω των ισχυρών ανέμων.

«Άρα προσοχή από εδώ και πέρα, θα είμαστε όλοι σε επιφυλακή στο θέμα των πυρκαγιών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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