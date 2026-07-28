Καιρός «δύο ταχυτήτων» από αύριο: Τα μελτέμια που αλλάζουν ξανά το σκηνικό

Ο καιρός αλλάζει ξανά, με τα μελτέμια να επιστρέφουν και να διαμορφώνουν εκ νέου το σκηνικό.

Νωρίτερα, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφυλλιάς, αφού ανέλυσε τις υψηλές θερμοκρασίες και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης που επικράτησαν σήμερα, Τρίτη, προειδοποίησε ότι από αύριο επιστρέφουν τα μελτέμια.

Όπως σημείωσε, στη Σκάλα Μεσσηνίας ο υδράργυρος έφτασε τους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ 40 βαθμοί καταγράφηκαν στη Σπάρτη, τη Λακωνία και το Ηράκλειο Κρήτης. Στην Αττική, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα ανέφερε, οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης καταγράφηκαν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, τη Στερεά Ελλάδα και την Αττική. Ωστόσο, από αύριο η σκόνη θα αρχίσει σταδιακά να απομακρύνεται, καθώς οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι θα καθαρίσουν την ατμόσφαιρα.

Ο καιρός των δύο ταχυτήτων

Όπως ανέφερε, στα ανατολικά της χώρας οι άνεμοι θα φέρουν αισθητή δροσιά, αλλά ταυτόχρονα θα αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, καθώς θα φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Αντίθετα, στα δυτικά η ζέστη θα επιμείνει, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εικόνα αυτή, με δροσιά και ισχυρά μελτέμια στα ανατολικά και υψηλές θερμοκρασίες στα δυτικά, θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Για τον λόγο αυτό, όπως επισημαίνει, έχει αναβαθμιστεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, με τα πορτοκαλί και κίτρινα χρώματα να επιστρέφουν στους σχετικούς χάρτες επικινδυνότητας.

«Καιρός δύο ταχυτήτων από αύριο: Ζέστη στα δυτικά, ισχυρά μελτέμια και δροσιές στα ανατολικά», έγραψε σε σχετική ανάρτησή του στο Facebook.

