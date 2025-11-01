Καιρός: Βροχές, καταιγίδες σήμερα στη χώρα - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

Άκρως φθινοπωρινό αναμένεται να είναι το σκηνικό του καιρού στη χώρα σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Meteo.

Την καλοκαιρία και την ηλιοφάνεια των προηγούμενων ημερών, από σήμερα 1η Νοεμβρίου διαδέχονται οι βροχές και οι καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Meteo, το Σάββατο αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στα Επτάνησα και την Πελοπόννησο, άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ στα πελάγη αλλά και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Αναλυτικότερα, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Επτάνησα, στην Πελοπόννησο, σε περιοχές της Στερεάς και ενδεχομένως της Ηπείρου, και στα ορεινά κυρίως τμήματα της Κρήτης, με τα φαινόμενα να είναι έντονα κυρίως στα Κεντρικά Επτάνησα και στην Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 21-23, στην Κεντρική Ελλάδα από 7 έως 21-23 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 22-23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 22-24, στα Επτάνησα από 15 έως 20-21, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 21-22 βαθμούς, ενώ τέλος τοπικά στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στο Αιγαίο, από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στο Ιόνιο, νότιοι νοτιοανατολικοί με ίδιες εντάσεις, ενώ στην ευρύτερη περιοχή των Κυθήρων θα επικρατήσει ανατολικό ρεύμα, επίσης με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σήμερα

Σήμερα στο λεκανοπέδιο αναμένουμε περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων κυρίως στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές έως βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Τέλος στη Θεσσαλονίκη, το τοπίο αναμένεται ίδιο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.