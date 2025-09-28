Καιρός: Βροχές και τοπικές καταιγίδες τη Δευτέρα – Πού θα εκδηλωθούν καταιγίδες

Άστατος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, με νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλότερα επίπεδα από τα κανονικά για την εποχή.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα το πρωί στα νότια θα στραφούν σε νοτίους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 21 με 24 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, ενώ μόνο στα νότια θα φτάσει τοπικά τους 26 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με παροδικές τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα νότια. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας σε σχετικά χαμηλά επίπεδα για την εποχή.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ ανά περιοχή

Στη Μακεδονία και Θράκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στη δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα νότια, αλλά το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις με βροχές, ενώ στα νότια είναι πιθανές πρόσκαιρες καταιγίδες.

Σε Κυκλάδες και Κρήτη ο καιρός θα είναι βροχερός με σποραδικές καταιγίδες, αλλά με σταδιακή ύφεση από το απόγευμα.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, που επίσης θα εξασθενήσουν σταδιακά.

Πρόγνωση για την Τετάρτη

Την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου οι βροχές θα επιμείνουν κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, όπου από το βράδυ δεν αποκλείονται και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, χωρίς αξιόλογη μεταβολή.