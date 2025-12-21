Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σήμερα - Πού θα φτάσει το 0 η θερμοκρασία

Βροχερός σε αρκετά τμήματα της χώρας αναμένεται να είναι σήμερα, Κυριακή, ο καιρός, την ώρα που σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στα Δωδεκάνησα και τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κρήτη και πιθανώς τις νότιες Κυκλάδες.

Νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένεται να εκδηλωθούν στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ από τη νύκτα αναμένονται βροχοπτώσεις και στα νησιά του Ιονίου, σύμφωνα με τη σημερινή πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό.

Σε ό,τι αφορά στη θερμοκρασία, στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας και της Θράκης, θα κυμανθεί από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου, την ώρα που στο δυτικό κομμάτι της πρώτης περιφέρειας θα αγγίξει τους 0, ούσα 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Καιρός σήμερα: Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί και στο Ιόνιο νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα είναι αυξημένες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και στα θαλάσσια βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα κεντρικά και νότια τμήματα. Από τη νύχτα στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στα νότια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία και κυρίως μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα της Εύβοιας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κρήτη και πιθανώς τις νότιες Κυκλάδες σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στην Κρήτη μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα νεφώσεις, αυξημένες στα νοτιότερα τμήματα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα βόρεια τοπικά 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στα βόρεια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.