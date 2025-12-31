Καιρός: Βροχές, χιόνι και θερμοκρασίες υπό του μηδέν αναμένονται σήμερα

Με αρκετό κρύο θα κυλήσει η παραμονή Πρωτοχρονιάς, με τη θερμοκρασία σε πολλές περιοχές της χώρας να πέφτει υπό του μηδέν.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και την Πρωτοχρονιά, ενώ βελτίωση αναμένεται το Σαββατοκύριακο.

Συγκεκριμένα, σήμερα Τετάρτη (31/12), τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας, ενώ στα νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών καταιγίδων, κυρίως τις πρωινές ώρες.

Παράλληλα, τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια, ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, καθώς η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση στις ίδιες περιοχές. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά και νότια πεδινά τμήματα της χώρας. Στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο υπάρχει πιθανότητα για τοπικές καταιγίδες, με μεγαλύτερη ένταση τις πρωινές ώρες.

Χιονοπτώσεις αναμένονται αρχικά στα ορεινά και ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ σταδιακά, με την περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε χαμηλότερα υψόμετρα, τοπικά ακόμη και σε πεδινές περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και του Βορείου Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί:

στη Δυτική Μακεδονία από -11 έως 1°C

στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από -10 έως 4°C

στη Θεσσαλία από -6 έως 4-5°C

στην Ήπειρο από -8 έως 10°C

στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -4 έως 12-13°C

στα Επτάνησα από 5 έως 10°C

στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη από 2 έως 15°C

Στο Αιγαίο και το Ιόνιο θα πνέουν γενικά βόρειοι άνεμοι, με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ.

Αττική

Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Τις βραδινές ώρες υπάρχει πιθανότητα τα χιόνια να εκδηλωθούν πρόσκαιρα και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βόρειοι, έως 4-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 10°C, με περαιτέρω πτώση το βράδυ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις, με ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 3°C.

Ο καιρός την Πρωτοχρονιά

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Πέμπτη (1/1) και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.