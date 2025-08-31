Καιρός: Αυτή η περιοχή είχε την περισσότερη ζέστη σήμερα, τελευταία ημέρα του Αυγούστου

Ζεστός αναμένεται να είναι ο καιρός την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου ενώ με υψηλές θερμοκρασίες φεύγει και ο Αύγουστος.

Σχετικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στη χώρα σήμερα, Κυριακή 31/8, με τις μέγιστες τιμές της να ξεπερνούν τοπικά τους 37°C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Στυλίδα Φθιώτιδας και στο Άργος.

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35°C σε 29 από τους 537 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς:

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-09-2025\

Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-09-2025

Στα βόρεια αρχικά γενικά αίθριος καιρός όμως από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία και από τις μεσημβρινές κατά τόπους στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στην Ήπειρο και την ανατολική Μακεδονία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-09-2025

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα το πρωί κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.