Καιρός: Απομακρύνεται η αστάθεια - Οι πρώτες εκτιμήσεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Επιμένουν σήμερα οι ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα, διατηρώντας το άστατο σκηνικό των τελευταίων ημερών στη χώρα, σύμφωνα με την πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη για τον καιρό.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, συνεχίζεται σήμερα στη χώρα η αστάθεια του καιρού, με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα στα ηπειρωτικά, κυρίως σε Πελοπόννησο, δυτική Ελλάδα, Μακεδονία και Θεσσαλία, όπου δεν αποκλείονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων.

Ωστόσο προς το βράδυ, ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά στις περισσότερες περιοχές.

Ο καιρός των επόμενων ημερών και η εκτίμηση για του Αγίου Πνεύματος

Τη Δευτέρα η αστάθεια θα περιοριστεί, αλλά θα παραμείνει κυρίως στα ηπειρωτικά, με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Από την Τρίτη και μέχρι την Τετάρτη ο καιρός θα βελτιωθεί περισσότερο, με περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας και μόνο τοπικές απογευματινές μπόρες στα ορεινά.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα ανέβει περαιτέρω, ξεπερνώντας τοπικά τους 30 βαθμούς σε δυτικές περιοχές και στη Μακεδονία.

Προς το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν θερμότερες ημέρες, ειδικά Πέμπτη και Παρασκευή, με πιθανή εκ νέου αστάθεια κυρίως στα ηπειρωτικά.

Στην Αθήνα, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν φαίνονται αξιόλογες βροχές, με τα φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως στο εσωτερικό της χώρας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ