Καιρός: Αποχωρεί η «Barbara» και επιστρέφει η ηλιοφάνεια - Πού επιμένει το κρύο

Μετά τις βροχές της, η κακοκαιρία «Barbara» απομακρύνεται προς τον Εύξεινο Πόντο, αφήνοντας πίσω της βελτιωμένο καιρό με άνοδο της θερμοκρασίας.

Παρ’ όλα αυτά, ο υδράργυρος θα παραμείνει χαμηλότερος από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, μην ξεπερνώντας τους 26 βαθμούς Κελσίου, με το κρύο να επιμένει κυρίως στα βόρεια.

Για αύριο, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις και τοπικές, σύντομες βροχές έως το μεσημέρι στο Αιγαίο και τη Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 22 βαθμούς στα βόρεια και από 22 έως 23 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα πυκνώσουν μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Ηλιόλουστο καιρό περιμένουν οι μετεωρολόγοι και για τη Θεσσαλονίκη, με ήπιους ανέμους.

Ο καιρός αύριο Πέμπτη σύμφωνα με την ΕΜΥ

Τον αίθριο καιρό, επιβεβαιώνει και η Εθνική Μετωερολογική Υπηρεσία, που στο δελτίο της για την πρόγνωση της Πέμπτης, αναφέρει παροδικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας έως τις μεσημβρινές ώρες στο Αιγαίο και την Θράκη και ανέμους που θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στα βόρεια τους 21 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά:



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα θαλάσσια τοπικά πρόσκαιρα το πρωί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες .

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ορεινά μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στην περιοχή των Σποράδων το πρωί έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοι 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί στις Κυκλάδες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Βελτίωση από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.