Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας από τις 10 Ιουλίου - Ποια η πρόγνωση για την Αθήνα

Άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία από τις 10 Ιουλίου και μετά στη χώρα μας, σύμφωνα με τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία που παρουσιάζει ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, θα επηρεαστούν περισσότερο από τη ζέστη οι εξής πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο και Καβάλα.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει πως για την ώρα δεν είναι ξεκάθαρη ούτε η ένταση, ούτε η ακριβής διάρκεια της ανόδου της θερμοκρασίας.

Αθήνα: Στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο κ. Κολυδάς, στην Αθήνα η θερμοκρασία παρουσιάζει αρχικά μικρή υποχώρηση, με τις μέγιστες τιμές να κινούνται περίπου στους 31-32°C γύρω στις 9-10 Ιουλίου. Η εικόνα αλλάζει το επόμενο διήμερο, από τις 11-12 του μήνα, με σαφή άνοδο και τις μέσες εκτιμήσεις των ensemble να επανέρχονται περίπου στους 35°C.

Στο τέλος του δεκαημέρου, το ευρωπαϊκό προγνωστικό σύστημα ECMWF ENS διατηρεί θερμότερο σενάριο από το αμερικανικό προγνωστικό σύστημα GEFS, ενώ η αυξανόμενη διασπορά αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο υψηλότερων τιμών.

Ποιες οι θερμοκρασίες στις άλλες πόλεις

Η Θεσσαλονίκη εμφανίζει μια μικρή κάμψη της θερμοκρασίας στις 9-10 Ιουλίου και στη συνέχεια βαθμιαία άνοδο. Από τις 12-13 Ιουλίου, οι μέγιστες θερμοκρασίες κινούνται γενικά στην περιοχή των 34-35°C. Ωστόσο, η μετάβαση σε θερμότερες συνθήκες δεν συνοδεύεται ακόμα από ένδειξη για ακραία κορύφωση.

Στη Λάρισα καταγράφεται ίσως το πιο καθαρό θερμό σήμα στο σύνολο των έξι πόλεων. Μετά την πτώση κοντά στους 30°C γύρω στις 9 Ιουλίου, ακολουθεί γρήγορη άνοδος, με τις μέσες εκτιμήσεις να πλησιάζουν ή και να ξεπερνούν τους 35°C. Από τις 12 Ιουλίου η διασπορά αυξάνεται αισθητά, ενώ η τάση για αρκετά θερμή περίοδο στη Θεσσαλία είναι έντονη.

Στην Πάτρα η μεταβολή είναι πιο ήπια. Οι μέγιστες τιμές παραμένουν κοντά στους 30-31°C στην αρχή του δεύτερου δεκαημέρου και στη συνέχεια εμφανίζουν βαθμιαία άνοδο προς τους 33-34°C. Η τάση θέρμανσης υπάρχει, όπως αναφέρει ο κ. Κολυδάς, αλλά είναι σαφώς πιο συγκρατημένη από ό,τι στη Λάρισα και στην Αθήνα.

Το Ηράκλειο παρουσιάζει τη μικρότερη θερμοκρασιακή διακύμανση, με τις μέγιστες τιμές να διατηρούνται κυρίως μεταξύ 30-33°C, με μικρή άνοδο μετά τις 11-12 Ιουλίου. Τέλος, στην Καβάλα, η θερμοκρασία υποχωρεί αρχικά, με τις μέγιστες τιμές να πέφτουν κοντά στους 25-26°C γύρω στις 9 Ιουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί σταδιακή ανάκαμψη. Η γενική τάση είναι ανοδική, χωρίς προς το παρόν ένδειξη έντονου θερμού επεισοδίου.