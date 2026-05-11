Καιρός: Ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία - Ποια η πιο ζεστή ημέρα και πότε υποχωρεί η ζέστη

Ο καιρός παραμένει ηλιόλουστος με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες σε αρκετά μέρη της χώρας.

Στις προγνώσεις τους οι μετεωρολόγοι εκτιμούν, ότι ο καιρός εξελίσσεται με ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες και συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης.

Την Τρίτη, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει. Παρόλα αυτά, αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν μπόρες ή και καταιγίδες προς τα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με τοπικά ισχυρές εντάσεις με τον υδράργυρο να προσεγγίζει αργά το μεσημέρι και τους 28 με 32 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με ισχυρούς τοπικά ανέμους και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στο κέντρο από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη η ημέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια αλλά αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Ο υδράργυρος θα προσεγγίσει τους 26 με 27 βαθμού Κελσίου.

Καιρός: Η Τρίτη η πιο ζεστή ημέρα - Πότε φεύγει η αφρικανική σκόνη

Στη δική του πρόγνωση, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας ανέφερε για την αφρικανική σκόνη ότι υποχωρεί από Τετάρτη.

Για τη θερμοκρασία, ανέφερε «έχει ξεκινήσει με άγριες διαθέσεις γιατί σήμερα (Δευτέρα) φτάσαμε τους 34 βαθμούς στη Κρήτη».

Με τη σειρά του, ο Τάσος Αρνιακός είπε στον ΑΝΤ1 ότι η Τρίτη θα είναι η πιο η ζεστή ημέρα καθώς περιμένουμε 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. «Αλλά όχι παντού», εξήγησε, προσθέτοντας «στις κλειστές πεδινές ηπειρωτικές περιοχές μακριά από τη θάλασσα όπως οι πεδιάδες της Κεντρικής Μακεδονίας, ο Θεσσαλικός κάμπος και η Αργολίδα»

Η ζέστη δεν θα κρατήσει πολύ, εξήγησε, λέγοντας ότι «από Τετάρτη οι άνεμοι γυρίζουν από νοτιάδες σε βοριάδες με αποτέλεσμα της σταδιακή υποχώρηση» της ζέστης.

Καιρός: Πότε υποχωρεί η ζέστη - Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Στον προσωπικό του ιστότοπο, ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος έγραψε: «Στη χώρα μας, το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), οι συνθήκες ευνοούν την επικράτηση ανέμων δυτικών διευθύνσεων με ένταση ως τα 6 μποφόρ και την εκδήλωση απογευματινών όμβρων ή και καταιγίδων στη Β-ΒΑ Ελλάδα και τα ορεινά Ηπείρου και Θεσσαλίας».

Ωστόσο, για τη θερμοκρασία, ενημέρωσε, ότι σύμφωνα με την εκτίμησή του «θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και την Κρήτη οι μέγιστες τιμές της θα κυμανθούν από 30 ως 32 βαθμούς».

Για την Τετάρτη, ο μετεωρολόγος αναφέρει ότι «τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται και πάλι το απόγευμα στη Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ-ΒΔ 3 με 5 και τοπικά στα νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη δυτική, την κεντρική και τη νότια Ελλάδα θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της».