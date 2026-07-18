Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία από την Κυριακή - Πότε θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς

Ανοδική πορεία θα ακολουθήσει η θερμοκρασία από την Κυριακή, με το νέο κύμα ζέστης να εντείνεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, ενώ οι υψηλότερες τιμές του υδραργύρου αναμένονται τη Δευτέρα και την Τρίτη, όταν σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές θα καταγραφούν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου.

Σήμερα, Σάββατο (18/7), ο καιρός θα είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36, στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Έρχονται τα πρώτα 40άρια

Παρόμοια εικόνα και την Κυριακή, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στα ορεινά της Μακεδονίας δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 32 βαθμούς στις Κυκλάδες, τους 34 έως 36 βαθμούς στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα και τους 37 έως 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, όπου τοπικά θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Πότε θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς

Τη Δευτέρα οι συνθήκες θα παραμείνουν παρόμοιες, με γενικά αίθριο καιρό και πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Τοπικοί όμβροι θα εκδηλωθούν στα ορεινά, ενώ στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα διατηρηθούν βόρειοι 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Ωστόσο, το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι η περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας. Στη νησιωτική χώρα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, ενώ στα ηπειρωτικά θα κυμανθεί μεταξύ 38 και 39 βαθμών, αγγίζοντας τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η ζέστη αναμένεται να κορυφωθεί την Τρίτη, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν, με τον υδράργυρο στα ηπειρωτικά να φτάνει κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολογικές συνθήκες παραπέμπουν σε ένα ισχυρό κύμα ζέστης, με τις αρχές να συνιστούν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες και όσους εργάζονται ή κινούνται σε εξωτερικούς χώρους κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.