Καιρός - 25η Μαρτίου: Με βροχή και κρύο οι παρελάσεις

Βροχερός και κρύος αναμένεται ο καιρός των επόμενων ημερών, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια.

Αύριο Δευτέρα 23 Μαρτίου, θα σημειωθούν βροχοπτώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα.

Την Τρίτη 24 Μαρτίου, ο καιρός στην Αττική θα φέρει όπως σημείωσε ο μετεωρολόγος του Alpha «ψιλόβροχο» κατά τη διάρκεια της μαθητικής παρέλασης, ενώ βροχές θα εκδηλωθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Οι περισσότερες βροχές εκτιμάται ότι θα σημειωθούν στην Κρήτη.

Ανήμερα της 25ης Μαρτίου, ο καιρός θα είναι σχεδόν ίδιος, με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Στην Αθήνα, η στρατιωτική παρέλαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί με ψιλόβροχο.

Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα, ενώ οι βοριάδες θα φτάνουν έως και τα 6 μποφόρ, ενισχύοντας το αίσθημα του κρύου.