Καιρός: Πότε θα βρέξει στην Αττική - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο από την κακοκαιρία

Όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι εδώ και μερικές ημέρες, σφοδρό κύμα κακοκαιρίας χτυπά τη χώρα με κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις ισχυρές καταιγίδες και την πτώση της θερμοκρασίας.

Η κακοκαιρία που φέρνει ισχυρές καταιγίδες ξεκίνησε από τα επτάνησα το βράδυ της Τετάρτης (01.10.2025) με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να αναμένεται να επεκταθούν σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Μάλιστα, επικαιροποιήθηκε και το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινονομένων από την ΕΜΥ.

Αναλυτικά το νέο έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε σήμερα Τετάρτη 1-10-2025 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Συγκεκριμένα:

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπεται στη χώρα μας το διήμερο Πέμπτης (2-10-25) - Παρασκευής (3-10-25). Από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται :

Α. Την Πέμπτη (2-10-25)

Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

Από τις προμεσημβρινές ώρες και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία

Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Την Παρασκευή (3-10-25)

Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα

Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και τα έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr) Το παρόν έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανά 12ωρο.

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο καιρός σήμερα

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται από την αρχή του εικοσιτετραώρου στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά, με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά έως το απόγευμα, στην Πελοπόννησο καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια της ημέρας και στην Ανατολική Στερεά, σε τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, στο Βόρειο Αιγαίο και στην Κρήτη από το απόγευμα κι έπειτα. Οι καταιγίδες στο Ιόνιο, στο Αιγαίο και στα νότια ηπειρωτικά θα συνοδεύονται σε κάποιες περιπτώσεις από χαλαζοπτώσεις. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν προς το τέλος του εικοσιτετραώρου σε ορεινά τμήματα τμήμα των βορειοδυτικών ηπειρωτικών και κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στα νότια και ανατολικά θα είναι σχετικά αυξημένες.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που από τομεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατάτόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που από τιςπρομεσημβρινές ώρες θα είναι ισχυρές.

Ανεμοι: Ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα σταδιακάβόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θασημειωθούν βροχές και από το απόγευμα καταιγίδες που από αργά τηνύχτα θα είναι ισχυρές. Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με ισχυρέςβροχές και καταιγίδες, από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στηδυτική Μακεδονία, από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρικήΜακεδονία και από τις βραδινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Από τις βραδινέςώρες στα δυτικά βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που θα είναιισχυρές μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μετά τοαπόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό τηςΗπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θαείναι κατά διαστήματα ισχυρές από τις προμεσημβρινές ώρες στηΘεσσαλία και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές, μέχρι καιτο βράδυ.

Ανεμοι: Στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στανότια από νότιες με την ίδια ένταση. Από τις βραδινές ώρες σταβόρεια βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία 3 με 4βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθούν και απότις προμεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικέςκαταιγίδες, που από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και τοβράδυ, θα είναι ισχυρές στη δυτική Κρήτη. Το βράδυ τα φαινόμενα θαεπεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και γρήγορα από ταδυτικά από νότιες 4 με 5 και βαθμιαία 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 και στην Κρήτη έως 26 με 27 βαθμούςΚελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ