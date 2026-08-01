Κάηκε ολοσχερώς το εξοχικό του Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό

Ολοσχερώς καταστράφηκε από τη μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό το εξοχικό σπίτι του ηθοποιού Τάσου Χαλκιά.

Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος του, Άρης Χαλκιάς, ο οποίος δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία από το καμένο σπίτι.

Στην ανάρτησή του περιέγραψε την απώλεια ως το τέλος μιας οικογενειακής ιστορίας 52 ετών, σημειώνοντας ότι μαζί με το σπίτι χάθηκαν αναμνήσεις, παιδικά και εφηβικά χρόνια, αλλά και οι οικονομίες μιας ζωής.

«Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα», έγραψε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η οικογένεια βιώνει μια μορφή πένθους, προσθέτοντας πως οι ευθύνες και οι εξηγήσεις θα αναζητηθούν αργότερα.

«Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τώρα και για λίγο, πένθος», κατέληξε.