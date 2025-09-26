Και το όνομα του Έλον Μασκ σε αρχεία σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν

Το όνομα του Έλον Μασκ και του πρίγκιπα Άντριου εμφανίζονται σε αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει ο διεθνής Τύπος, το όνομα του πολυδισεκατομμυριούχου Μασκ εμφανίζεται σε αρχεία που αφορούν, μια πιθανή επίσκεψη του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο στο νησί του παιδεραστή, Little St James, στις 6 Δεκεμβρίου 2014 - έξι χρόνια μετά την καταχώρισή του ως εγκληματία.

Το Sky News αναφέρει ότι το όνομα του Έλον Μασκ βρέθηκε σε «αυτό που λέγεται ότι είναι το ημερήσιο πρόγραμμα του Έπσταϊν, με την εξής σημείωση: "Υπενθύμιση: Elon Μασκ στο νησί στις 6 Δεκεμβρίου (ισχύει ακόμα;)"».

Τον Ιούνιο, ο Μασκ ισχυρίστηκε ότι ο Ντόναλντ εμφανιζόταν σε αρχεία που αφορούσαν τον χρηματιστή και κατηγόρησε την κυβέρνησή του ότι απέκρυπτε πληροφορίες σχετικά με τη σχέση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Έπσταϊν.

Δεν παρέθεσε καμία απόδειξη για τον ισχυρισμό του, τον οποίο μοιράστηκε δημόσια μέσω X -αναρτήσεις που αργότερα φαίνεται να διέγραψε.

Όσο για τον Δούκα του Γιορκ, Άντριου, αναφέρεται επίσης ως επιβάτης στο ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν από το Τέτερμπορο του Νιου Τζέρσεϊ προς το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, στις 12 Μαΐου 2000.

Αναφέρεται μαζί με τον Έπσταϊν, την τότε σύντροφό του Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία έχει πλέον καταδικαστεί για σεξουαλική διακίνηση, και δύο ονόματα που έχουν διαγραφεί.

Με πληροφορίες από Sky News