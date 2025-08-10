Καβάλα: Έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τάσος Νικόπουλος

Τη ζωή του έχασε σήμερα τα ξημερώματα ο 73χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τάσος Νικόπουλος, όταν ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αντιφίλιπποι του δήμου Παγγαίου, στον νομό Καβάλας.

Το δυστύχημα συνέβη όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Η 59χρονη οδηγός του ενός οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καβάλας, ενώ ο 73χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Τάσος Νικόπουλος, κατέληξε καθ'οδόν προς το νοσοκομείο.

Ο Τάσος Νικόπουλος είχε σημαντική ποδοσφαιρική καριέρα, ξεκινώντας από τα εφηβικά του χρόνια στον Α.Ο. Καβάλας, ενώ αργότερα έγινε αναγνωρίσιμος για την παρουσία στον Ορφέα και φόρεσε και τη φανέλα του Βρασίδα Νέας Περάμου.