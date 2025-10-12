Καβάλα: 51χρονος κυνηγός νεκρός από εκπυρσοκρότηση όπλου

Ένας 51χρονος άνδρας από το Μελισσοκομείο του Δήμου Παγγαίου στην Καβάλα έχασε τη ζωή του την Κυριακή (12/10), όταν εκπυρσοκρότησε το όπλο του κατά τη διάρκεια κυνηγιού.

Όπως μεταδίδει το kavalanews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σε αγροτική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Ορφανού, όπου ο άνδρας είχε πάει για κυνήγι αγριογούρουνου μαζί με φίλους του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αφού η ομάδα εντόπισε και χτύπησε ένα ζώο, το κυνηγετικό όπλο του 51χρονου εκπυρσοκρότησε τη στιγμή που πλησίαζε να το μαζέψει.

Το όπλο φαίνεται πως δεν ήταν ασφαλισμένο. Για τον θάνατο του άνδρα έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού.