Καβάλα: 13χρονη παρασύρθηκε από λεωφορείο - Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ του Παίδων

Σε κρίσιμη κατάσταση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) νοσοκομείου Παίδων νοσηλεύεται μία 13χρονη μαθήτρια από την Καβάλα, η οποία παρασύρθηκε από λεωφορείο το μεσημέρι της Παρασκευής (6/3).

Το περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή Ποδοχώρι Καβάλας, όταν η ανήλικη τραυματίστηκε στην προσπάθειά της να διασχίσει δρόμο και να επιστρέψει στο σπίτι της μετά το σχολείο.

Το ατύχημα με την παράσυρση από λεωφορείο σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, με την 13χρονη να τραυματίζεται σοβαρά στο κεφάλι. Όπως έγινε γνωστό, αρχικά μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Καβάλας, ωστόσο στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της σε νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας.

Καβάλα: Τι αναφέρουν οι γονείς της 13χρονης

Οι γονείς της 13χρονης μίλησαν στο Star για την κατάσταση υγείας της κόρης τους, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «προσεύχονται καθημερινά, για να σωθεί».

«Το παιδί μας είναι στη ΜΕΘ. Κάθη ημέρα προσευχόμαστε και ελπίζουμε. Θέλουμε το παιδί μας να γίνει καλά» είπε αρχικά η μητέρα της.

Ο πατέρας της 13χρονης, με σειρά του, συμπλήρωσε: «Το παιδί μου ήταν στο σχολείο. Εκεί, όπως πήγε να περάσει τον δρόμο, την πήρε σβάρνα ένα λεωφορείο».

«Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στην Καβάλα ενώ κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Παίδων. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και οι γιατροί δεν μας λένε τίποτα» κατέληξε.