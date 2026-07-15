Ισθμός Κορίνθου: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο κανάλι

Την εγρήγορση των αρχών προκάλεσε ο εντοπισμός της σορού μίας γυναίκας να επιπλέει εντός του καναλιού στον Ισθμό της Κορίνθου, λίγο μετά τις 8 το πρωί της Τετάρτης (15/7).

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, άνδρες του Λιμενικού Ισθμίων που προσέγγισαν το σημείο αντίκρισαν τη γυναίκα να επιπλέει στο νερό.

Αφού την ανέσυραν και τη μετέφεραν στην ξηρά, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Πρόκειται για μια γυναίκα, ηλικίας 40-45 ετών, αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Προανάκριση διενεργεί το Β’ Λιμενικό Τμήμα Ισθμίας του Λιμεναρχείου Κορίνθου, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Με πληροφορίες από korinthostv.gr