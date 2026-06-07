Ισχυροί σεισμοί στην Εύβοια - Αισθητοί και στην Αττική

Ακολουθία ισχυρών σεισμών σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Εύβοια, οι οποίοι έγιναν αισθητοί και στην Αττική.

Με βάση τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο πρώτος ήταν 4,8 Ρίχτερ και ο δεύτερος 5,2.

Ισχυροί σεισμοί στην Εύβοια

Ο πρώτος σεισμός είχε εστιακό βάθος στα 14,1 χιλιόμετρα και σημειώθηκε 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.

Facebook Twitter Φωτ.: Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Ο δεύτερος σεισμός είχε εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα και σημειώθηκε 2 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά του Προκοπίου Ευβοίας.

Στη συνέχεια ακολούθησαν άλλες τρεις σεισμικές δονήσεις, μικρότερης ισχύος, με τις πρώτες μετρήσεις να δίνουν 2,8, 3,2 και 3,3 Ρίχτερ.

Οι μετρήσεις ενδέχεται να αλλάξουν.