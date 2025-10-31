Ηράκλειο: Ξανά κλειστός ο ΒΟΑΚ στον Καρτερό από τους αγρότες

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα παραμένει σε εξέλιξη η κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του Καρτερού, με αποτέλεσμα ο δρόμος να κλείσει ξανά το πρωί της Παρασκευής λίγο μετά τις 11:00.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει εκτραπεί στην παλιά εθνική οδό, όπου επικρατεί μεγάλη συμφόρηση και ουρές χιλιομέτρων, καθώς εκατοντάδες οδηγοί προσπαθούν να περάσουν από εναλλακτικές διαδρομές.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, ζητώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης από την Πολιτεία και λύσεις στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής και οι καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις.

«Δεν θα φύγουμε μέχρι να ακουστεί η φωνή του παραγωγού», ανέφεραν εκπρόσωποι των συγκεντρωμένων, απευθύνοντας κάλεσμα συμπαράστασης σε εργαζόμενους, επαγγελματίες και την τοπική κοινωνία.

Η τροχαία παρακολουθεί την κατάσταση και προειδοποιεί για καθυστερήσεις στα σημεία εκτροπής της κυκλοφορίας, ενώ ο δρόμος στον Καρτερό αναμένεται να παραμείνει κλειστός μέχρι νεοτέρας.