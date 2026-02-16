Ηράκλειο: Τι ισχυρίζεται ο άνδρας που σκότωσε τον αδελφό του - Από τον καβγά στη δολοφονία

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την ανθρωποκτονία που συγκλόνισε το χωριό Μάρθα του Δήμου Βιάννου στο Ηράκλειο της Κρήτης, αποκαλύπτοντας την αγριότητα με την οποία ο 63χρονος φέρεται να αφαίρεσε τη ζωή του 67χρονου αδελφού του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο κατηγορούμενος- ο οποίος έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του- δεν προκάλεσε μόνο τα θανατηφόρα τραύματα με μαχαίρι στην κοιλιά και στον λαιμό. Προηγήθηκε, όπως αναφέρεται, παρατεταμένος και βίαιος ξυλοδαρμός, με το θύμα να φέρει κακώσεις σε όλο του το σώμα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το στοιχείο ότι ο 63χρονος, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, φέρεται να πάτησε το πρόσωπο του αδελφού του με το πόδι του. Έμπειροι αξιωματικοί, μιλώντας στο τοπικό μέσο ekriti, κάνουν λόγο για «αγριότητα που δεν συναντάται εύκολα», επισημαίνοντας ότι η βιαιότητα της επίθεσης υπερβαίνει τα όρια ενός στιγμιαίου καυγά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτία για τον καβγά ήταν το γεγονός πως το θύμα δεν έδινε τα κλεδιά του αυτοκινήτου στον 63χρονο, καθώς βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Μάλιστα, ο 63χρονος κάλεσε εκείνη την ώρα την Αστυνομία.

Δολοφονία στο Ηράκλειο: «Τον σκότωσα σαν χοίρο»

Το σκηνικό που αντίκρισαν οι αστυνομικοί της περιοχής στο σπίτι όπου εκτυλίχθηκε το έγκλημα, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, περιγράφεται ως σοκαριστικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχαν ίχνη αίματος σε διάφορα σημεία του σπιτιού.

Ο κατηγορούμενος, μετά τη σύλληψή του, φέρεται να εμφανίστηκε αμετανόητος. Όπως αναφέρουν πηγές, είπε χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς ότι «του έπαιξε κάτι μπουνιές και τον σκότωσα σαν χοίρο».

Κάτοικοι του χωριού περιγράφουν τον 63χρονο ως μοναχικό και εσωστρεφή άνθρωπο, με περιορισμένες κοινωνικές επαφές. Υπενθυμίζουν, επίσης, ότι πριν από περίπου 15 χρόνια είχε εμπλακεί σε σοβαρό επεισόδιο, όταν τραυμάτισε άτομο με κυνηγετική καραμπίνα. Παράλληλα, γίνεται λόγος για προβλήματα με το αλκοόλ.

Σε βάρος του 63χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ενδοοικογενειακή βία. Την Τρίτη (17/2) αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της Ανακρίτριας Ηρακλείου, όπου θα κληθεί να δώσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα της νύχτας που σημάδεψε ανεξίτηλα την τοπική κοινωνία.