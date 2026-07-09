Ηράκλειο: Συνελήφθη διευθυντής ξενοδοχείου μετά από καταγγελία για βία σε βάρος ανήλικου εργαζόμενου

Συνελήφθη 61χρονος διευθυντής ξενοδοχείου σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά από καταγγελία ανήλικου εργαζόμενου.

Ο ανήλικος κατήγγειλε τον διευθυντή ξενοδοχείου ότι τον χτύπησε, τον εξύβρισε και τον απείλησε. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες και ο ανήλικος προχώρησε χθες το βράδυ στη σχετική καταγγελία στο Α.Τ Χερσονήσου.

Ο 61χρονος συνελήφθη σήμερα το πρωί, ενώ σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Πελεκανάκης, καταδίκασε το περιστατικό.

«Τέτοια περιστατικά και συμπεριφορές, δεν είναι σίγουρα αποδεκτές και πάντως τις καταδικάζουμε» τόνισε ο κ. Πελεκανάκης που επισήμανε ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν τιμούν τον τουρισμό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, cretalive.gr