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Ηράκλειο: Συνελήφθη διευθυντής ξενοδοχείου μετά από καταγγελία για βία σε βάρος ανήλικου εργαζόμενου

Ο ανήλικος κατήγγειλε τον διευθυντή ξενοδοχείου ότι τον χτύπησε, τον εξύβρισε και τον απείλησε

The LiFO team
The LiFO team
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΒΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Συνελήφθη 61χρονος διευθυντής ξενοδοχείου σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά από καταγγελία ανήλικου εργαζόμενου.

Ο ανήλικος κατήγγειλε τον διευθυντή ξενοδοχείου ότι τον χτύπησε, τον εξύβρισε και τον απείλησε. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες και ο ανήλικος προχώρησε χθες το βράδυ στη σχετική καταγγελία στο Α.Τ Χερσονήσου.

Ο 61χρονος συνελήφθη σήμερα το πρωί, ενώ σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Πελεκανάκης, καταδίκασε το περιστατικό.

«Τέτοια περιστατικά και συμπεριφορές, δεν είναι σίγουρα αποδεκτές και πάντως τις καταδικάζουμε» τόνισε ο κ. Πελεκανάκης που επισήμανε ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν τιμούν τον τουρισμό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, cretalive.gr

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