Ηράκλειο: Συνελήφθη ανήλικος για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε απάτες, προχώρησαν αστυνομικοί, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Πρόκειται για την εγκληματική ομάδα που εξιχνιάστηκε στα μέσα Μαρτίου και είχε επιχειρήσει 16 απάτες (7 τελεσμένες και 9 απόπειρες) σε βάρος ατόμων στους οποίους τηλεφωνούσαν τυχαία, παρουσιαζόμενοι ως υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, ή και ως λογιστές.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχαν ταυτοποιηθεί για τέλεση απατών, συνέχισαν τη δράση τους και κατά το χρονικό διάστημα από 27 έως 30 Μαρτίου 2026. Χρησιμοποιώντας μάλιστα την ίδια μεθοδολογία, επιχείρησαν την τέλεση πέντε περιπτώσεων απάτης σε περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων Ηρακλείου και Ρεθύμνου, ενώ σε μία από αυτές κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό και κοσμήματα από ηλικιωμένη γυναίκα.

Οι έρευνες στο Ηράκλειο

Σήμερα, κατά τις πρωινές ώρες, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που οργανώθηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή αστυνομικών του τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, της Ομάδας Πρόληψης Εγκληματικότητας Ηρακλείου και της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, ενώ εκτός από προσαγωγές ατόμων συνελήφθη και ο ανήλικος. Επίσης σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου σε βάρος της κηδεμόνας του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη και ένας 34χρονος για ομοειδή αδικήματα που τελέσθηκαν σε περιοχές της Αττικής, στο πλαίσιο προανάκρισης της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για την διερεύνηση τυχόν τέλεσης και άλλων περιπτώσεων απάτης και τον εντοπισμό και των υπολοίπων μελών της εγκληματικής ομάδας.