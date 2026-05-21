Χανιά: Στον 33χρονο αγνοούμενο γιατρό ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στον Τζιτζιφέ

Στον αγνοούμενο γιατρό Αλέξη Τσικνόπουλο, ο οποίος αγνοούνταν εδώ και έξι μήνες ανήκει, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, η σορός που εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε περιοχή ανάμεσα στα χωριά Φρε και Τζιτζιφέ, στα Χανιά.

Η ταυτοποίηση της σορού του αγνοούμενου γιατρού έγινε έπειτα από αυτοψία του ιατροδικαστή, παρουσία του Αστυνομικού Διευθυντή Χανίων, Κανέλλου Νικολάου. Όπως διαπιστώθηκε, η σορός ανήκει στον 33χρονο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τα τέλη Δεκεμβρίου.

Καθοριστικό στοιχείο για την αναγνώριση αποτέλεσε και ο ρουχισμός που έφερε η σορός, ένα μπλε φούτερ με κουκούλα και γκρι παντελόνι, τα οποία ταιριάζουν με τα ρούχα που φορούσε ο γιατρός την ημέρα της εξαφάνισής του.

Χανιά: Το χρονικό της εξαφάνισης του 33χρονου

Η σορός θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων, όπου θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις DNA, καθώς και νεκροψία - νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, μέλη της οικογένειας του 33χρονου αναμένεται να φτάσουν στα Χανιά από τη Θεσσαλονίκη μέσα στις επόμενες ώρες.

Ως προς το χρονικό της εξαφάνισης του 33χρονου, ο Αλέξης Τσικνόπουλος είχε εξαφανιστεί στα τέλη Δεκεμβρίου του 2025 στα Χανιά, όπου εργαζόταν ως γιατρός.

Τα ίχνη του χάθηκαν στις 29 Δεκεμβρίου, όταν έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του χωρίς να δώσει σημεία ζωής. Η εξαφάνισή του δηλώθηκε άμεσα στις αρχές, ενώ συγγενείς, φίλοι και εθελοντές ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του.

Λίγες ημέρες αργότερα, το όχημά του εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο σε απομονωμένη περιοχή στον Ομαλό Χανίων, γεγονός που ενέτεινε την αγωνία για την τύχη του. Από εκείνο το σημείο και μετά ακολούθησαν συνεχείς έρευνες της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, εθελοντικών ομάδων αλλά και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Κατά τη διάρκεια των μηνών που ακολούθησαν εξετάστηκαν διάφορα πιθανά σενάρια γύρω από την εξαφάνισή του, ενώ οι Αρχές προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες κινήσεις του 33χρονου γιατρού.

Το απόγευμα της Πέμπτης εντοπίστηκε σορός σε δύσβατη περιοχή ανάμεσα στα χωριά Φρε και Τζιτζιφέ στα Χανιά. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών και έπειτα από αυτοψία του ιατροδικαστή, η σορός ανήκει στον Αλέξη Τσικνόπουλο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ