Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 63χρονος αδελφοκτόνος

Προφυλακιστέος κρίθηκε την Τρίτη ο 63χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε τον 67χρονο αδελφό του το βράδυ της 14ης Φεβρουαρίου, στη Μάρθα του Δήμου Βιάννου στο Ηράκλειο.

Ο 63χρονος βρέθηκε νωρίτερα το μεσημέρι, ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου, ζητώντας συγγνώμη και δηλώνοντας μετανιωμένος.

Τι ισχυρίστηκε ο αδελφοκτόνος στο Ηράκλειο

Η διαδικασία της απολογίας του ολοκληρώθηκε και με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και Εισαγγελέα, πήρε τον δρόμο για τη φυλακή.

«Ήταν πλήρως συνεργάσιμος με τις αρχές, αναγνώρισε την πράξη του και ζήτησε συγγνώμη», ανέφερε ο δικηγόρος του, Δημήτρης Χατζηδάκης, ο οποίος υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο έγινε δεκτό.

Ο 63χρονος ισχυρίστηκε πως το μοιραίο βράδυ ήταν υπό την επήρεια μέθης και δεν είχε επίγνωση των πράξεών του.

Ο ίδιος περιέγραψε στην ανακρίτρια τη λογομαχία που είχε με τον 67χρονο αδελφό του, ο οποίος τον χτύπησε και ακολούθως ο 63χρονος τον μαχαίρωσε.