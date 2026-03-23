Ηράκλειο: Στη φυλακή δύο άτομα για το κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων

Δύο άτομα οδηγήθηκαν στη φυλακή σχετικά με την υπόθεση του κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων στο Ηράκλειο Κρήτης, με τον 50χρονο να αρνείται τις σχετικές κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, προφυλακίστηκαν ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού ΚΕΠ και η σύζυγός του, με τον Διονύση Βέρα, συνήγορο του ζευγαριού, να χαρακτηρίζει την απόφαση ως «πρωτοφανή και ακατανόητη για μια μητέρα τριών ανηλίκων παιδιών το όνομα της οποίας δεν αναφέρεται σε καμία πτυχή της υπόθεσης. Εμφανίζεται ωστόσο ως η κύρια μέτοχος στην ομόρρυθμη εταιρεία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος, κατά την κατάθεσή του ενώπιον της Ανακρίτριας, αρνήθηκε κατηγορηματικά την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, υποστηρίζοντας πως «δεν υπάρχει εγκληματική οργάνωση» και ότι τα οικονομικά στοιχεία που τους αποδίδονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως φέρεται να είπε, «δεν έχουμε τα χρήματα για τα οποία μας κατηγορούν», σημειώνοντας ότι στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς υπάρχουν περίπου 1.000 ευρώ έκαστος, καθώς και όσα μετρητά εντοπίστηκαν στην οικία τους.

Ηράκλειο: Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση με το κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων

Παράλληλα, απέρριψε πλήρως τις κατηγορίες περί εμπορίας ανθρώπων και εκμετάλλευσης εργατών με καταγωγή από το Πακιστάν, τονίζοντας ότι «δεν είχαμε καμία επαφή με το Πακιστάν» και ότι η δραστηριότητά τους περιοριζόταν στην άσκηση νόμιμων επαγγελματικών καθηκόντων.

Παρά τους ισχυρισμούς του, Ανακριτής και Εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέους και τους δύο κατηγορουμένους.

Η υπόθεση, που αποκαλύφθηκε μετά από εκτεταμένη έρευνα των αρχών, παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Κομβικό ρόλο φέρεται να έχει διαδραματίσει βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο καταγράφει συνομιλίες, καθοδήγηση αλλοδαπών και χρηματικές συναλλαγές, φωτίζοντας τη φερόμενη δράση του κυκλώματος.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι φερόμενοι ως «εικονικοί εργοδότες», ενώ προφυλακίστηκαν και δύο άτομα από το Πακιστάν, που φέρονται ως μεσάζοντες, με τις δικαστικές αρχές να εξετάζουν ενδελεχώς κάθε στοιχείο της δικογραφίας.

