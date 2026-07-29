Ηράκλειο: Σε κρίσιμη κατάσταση 3χρονη στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ μετά από πνιγμό

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο, νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τα Χανιά με συμπτώματα πνιγμού στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί διακομίστηκε αργά το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Ιουλίου, στο Νοσοκομείο Χανίων σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Κρίθηκε απαραίτητο να διασωληνωθεί και στη συνέχεια να μεταφερθεί άμεσα στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ για εντατικότερη νοσηλεία, με τη μεταφορά να ολοκληρώνεται αργά το απόγευμα.

Η κατάσταση της υγείας του παιδιού, σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Στέλιο Κτενιαδάκη, ο οποίος μίλησε στο ertnews.gr, «κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη και οι επόμενες ώρες είναι σημαντικές για τη ζωή του».

Με πληροφορίες της ΕΡΤ