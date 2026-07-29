ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ηράκλειο: Σε κρίσιμη κατάσταση 3χρονη στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ μετά από πνιγμό

Το παιδί διακομίστηκε αργά το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Ιουλίου, στο Νοσοκομείο Χανίων σε πολύ σοβαρή κατάσταση

The LiFO team
The LiFO team
ΚΡΗΤΗ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΠΝΙΓΜΟΣ ΜΕΘ Facebook Twitter
Φωτ: Unsplash
0

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο, νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τα Χανιά με συμπτώματα πνιγμού στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί διακομίστηκε αργά το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Ιουλίου, στο Νοσοκομείο Χανίων σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Κρίθηκε απαραίτητο να διασωληνωθεί και στη συνέχεια να μεταφερθεί άμεσα στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ για εντατικότερη νοσηλεία, με τη μεταφορά να ολοκληρώνεται αργά το απόγευμα.

Η κατάσταση της υγείας του παιδιού, σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Στέλιο Κτενιαδάκη, ο οποίος μίλησε στο ertnews.gr, «κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη και οι επόμενες ώρες είναι σημαντικές για τη ζωή του».

Με πληροφορίες της ΕΡΤ

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΕΚΡΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΚΡΗΤΗ

Ελλάδα / Νεκροί πυροσβέστες στην Κρήτη: Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής -«Υπάρχουν και τραυματίες»

«Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος», αναφέρει το Πυροσβεστικό Σώμα - Ολόκληρη η ανακοίνωση και οι τελευταίες εξελίξεις
THE LIFO TEAM
 
 