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Ηράκλειο: Προφυλακιστέος ο 58χρονος που κατηγορείται για απόπειρα πνιγμού 8χρονου με μαξιλάρι

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 58χρονος μπήκε στο σπίτι, απείλησε τα δύο παιδιά, χαστούκισε δύο φορές τον 8χρονο και στη συνέχεια πίεσε το κεφάλι του με ένα μαξιλάρι

The LiFO team
The LiFO team
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΤΕΟΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΠΝΙΓΜΟΥ 8ΧΡΟΝΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Ηρακλείου, ο 58χρονος που κατηγορείται ότι χαστούκισε και επιχείρησε να πνίξει με μαξιλάρι 8χρονο παιδί. Η οικογένεια του παιδιού νοίκιαζε από τον ίδιο το σπίτι όπου διαμένει, σε χωριό του δήμου Ηρακλείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης. Η 35χρονη μητέρα έλειπε από το σπίτι λόγω εργασίας, ενώ τα δύο παιδιά της, ηλικίας 11 και 8 ετών, βρίσκονταν υπό την επίβλεψη νεαρής φίλης της οικογένειας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα παιδιά έκαναν φασαρία, γεγονός που φέρεται να προκάλεσε την αντίδραση του ιδιοκτήτη της κατοικίας.

Το βίαιο περιστατικό στο Ηράκλειο

Κατά την καταγγελία της μητέρας στις αστυνομικές αρχές, ο 58χρονος μπήκε στο σπίτι, απείλησε τα δύο παιδιά, χαστούκισε δύο φορές τον 8χρονο και στη συνέχεια πίεσε το κεφάλι του με ένα μαξιλάρι.

Όπως ανέφερε ακόμη η 35χρονη, ο κατηγορούμενος την κάλεσε τηλεφωνικά και, σε κατάσταση έντονης φόρτισης, της είπε ότι τα παιδιά της έκαναν φασαρία και έσπασαν την πόρτα του υπνοδωματίου, κάτι που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, τον εξόργισε και τον οδήγησε στο να τα χαστουκίσει.

Κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ο 58χρονος αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να βλάψει το παιδί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παραδέχθηκε μόνο πως χαστούκισε τον 8χρονο, ζητώντας συγγνώμη για την πράξη του.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για απειλή και εξύβριση κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ανηλίκων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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AΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 12

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