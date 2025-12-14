Ηράκλειο: Πού στρέφονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο γιατρό - «Μου είπε πως δεν είναι καλά» λέει ο πατέρας του

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των Αρχών για τον 33χρονο γιατρού ΩΡΛ του νοσοκομείου Ηρακλείου, ο οποίος αγνοείται από τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πρωί της Δευτέρας ο 33χρονος δε μετέβη στη δουλειά του με αποτέλεσμα οι γονείς του να ανησυχήσουν και να ειδοποιήσουν τις Αρχές Ηρακλείου.

Όπως ανέφερε ο πατέρας του, το βράδυ της προηγούμενης Κυριακής, ήταν η τελευταία φορά που επικοινώνησαν. Παράλληλα, η μητέρα του ανέφερε πως το ΙΧ του παρουσίασε βλάβη στο ύψος του Φρε Χανίων, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι ενδεχομένως μπορεί να πήγε προς τα γύρω χωριά για βοήθεια.

Σημειώνεται ότι το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, όπου και εστιάζουν τις τελευταίες ώρες οι Αρχές τις έρευνές τους.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του συμμετέχουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια επιτήρηση.

Ηράκλειο: «Μου είπε δεν είμαι καλά και μετά εξαφανίστηκε» υποστηρίζει ο πατέρας του 33χρονου

Μιλώντας σε εκπομπή του ΣΚΑΙ, ο πατέρας του γιατρού ανέφερε πως τον απασχολούσε ένα προσωπικό πρόβλημα, ενώ είχε και κάποια επαγγελματικά θέματα.

«Την περασμένη Κυριακή με πήρε ο γιος και μου είπε ότι δεν ήταν πολύ καλά και πως ήθελα να πάω. Έφυγα από τη Θεσσαλονίκη και πήγα στο Ηράκλειο όμως δεν τον βρήκα, εγώ το πρωί μιλήσαμε και 11 η ώρα το βράδυ ήμουν εκεί», ανέφερε αρχικά.

«Πήγα και δεν τον βρήκα, τον έψαξα και μετά πήρα την αστυνομία για να δηλώσω εξαφάνιση και έχει ξεκινήσει έρευνες. Είμαστε σε αυτό το στάδιο και αγωνιούμε. Εγώ έχω γυρίσει και έχει πάει η μητέρα του εκεί και συνεχίζει να ψάχνει», συνέχισε.