Ηράκλειο: Πέθανε η 12χρονη που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στη Μεσαρά

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Μεσαρά Ηρακλείου, καθώς η 12χρονη που είχε τραυματιστεί βαριά υπέκυψε στα τραύματά της τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Το ανήλικο κορίτσι πέθανε περίπου στις 03:00, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή. Είχε προηγουμένως υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο και στη συνέχεια διακομίστηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, η 12χρονη υπέστη δύο ανακοπές καρδιάς, ωστόσο επανήλθε χάρη στις άμεσες και καθοριστικές παρεμβάσεις των διασωστών του ΕΚΑΒ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει τον Σίβα με το Πετροκεφάλι. Στο όχημα επέβαινε και ο πατέρας της ανήλικης, ο οποίος οδηγούσε και τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Για τον απεγκλωβισμό πατέρα και κόρης από τα συντρίμμια του οχήματος χρειάστηκε η επέμβαση πυροσβεστών της ΕΜΑΚ.

Παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί στα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου, η 12χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και την τοπική κοινωνία.