Ηράκλειο: Οι Αρχές κάνουν λόγο για ανθρωποκτονία και εμπρησμό - Στη ΜΕΘ ο 55χρονος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών, για την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ήταν λίγο μετά τις 20:00, όταν η Πυροσβεστική κλήθηκε για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην οδό Χαλεπάς στο Μασταμπά Ηρακλείου.

Τότε, οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της, εντόπισαν στο εσωτερικό του δύο απανθρακωμένες σορούς, μίας 90χρονης μητέρας και ενός εκ των δύο γιων της, που έμεναν μαζί της στο διαμέρισμα.

Συγκεκριμένα, είδαν σε ένα κρεβάτι απανθρακωμένη τη σορό του 60χρονου γιου με μια νάιλον σακούλα στο κεφάλι και λίγα μέτρα από αυτό το πτώμα της μητέρας του. Ο δεύτερος γιος, ηλικίας 55 χρονών είχε βγει στο μπαλκόνι λόγω της φωτιάς και απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες οι οποίοι τον κατέβασαν στο δρόμο.

Όμως εκείνος διέφυγε της προσοχής τους, μετέβη στη διπλανή πολυκατοικία όπου έχει διαμέρισμα, ανέβηκε στην ταράτσα και έπεσε στο κενό. Ο 55χρονος αφού έπεσε πρώτα σε μια τέντα, κατέληξε σε μια μεταλλική επιφάνεια.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύεται μέχρι σήμερα σε σοβαρή κατάσταση με αναπνευστικά και ορθοπεδικά προβλήματα.

Την ίδια ώρα, αναμένεται με η κατάθεσή του στις Αρχές για το τι συνέβη το βράδυ της Παρασκευής, καθώς ενισχύεται το σενάριο της ανθρωποκτονίας.

Ηράκλειο: Οι Αρχές ερευνούν διπλή ανθρωποκτονία

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου που ανέλαβαν την υπόθεση, με βάση τα στοιχεία και τις καταθέσεις που έχουν συλλέξει, καταλήγουν στο συμπέρασμα πως ο 55χρονος φέρεται να έβαλε τη φωτιά.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, κατά την αυτοψία στο διαμέρισμα εντόπισαν εστίες φωτιάς σε ρούχα στο σαλόνι του σπιτιού.

Μάλιστα, το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής στο πόρισμα που εξέδωσε κάνει λόγο για «εμπρησμό από πρόθεση» και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ιατροδικαστική έκθεση.