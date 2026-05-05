Ηράκλειο: Νέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι – Σε κρίσιμη κατάσταση 40χρονος

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ένας 40χρονος που ενεπλάκη σε ατύχημα οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι.

Το πατίνι είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 40χρονου.

Νέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι

Το ατύχημα σημειώθηκε, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (02/05) σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου και ο 40χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έχοντας υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Αμέσως μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, ο 40χρονος κρίθηκε απαραίτητο να εισαχθεί στη ΜΕΘ, όπου σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, νοσηλεύεται μέχρι και αυτή την ώρα.

Αυξημένα τα τροχαία με πατίνια

Αυξημένα είναι το τελευταίο διάστημα τα τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, προκαλώντας ανησυχία στους ειδικούς, οι οποίοι υπογραμμίζουν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται και μικρά παιδιά.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Οδηγών Δυτικής Αττικής και σύμβουλος οδικής ασφάλειας, Νίκος Γρέντζελος, ανέδειξε το κύριο πρόβλημα των υποδομών, ειδικά στην Αθήνα.

Όπως σημείωσε, στην πρωτεύουσα «δεν υπάρχουν οι υποδομές», με αποτέλεσμα οι χρήστες πατινιών να κινούνται απροστάτευτοι.

«Επειδή στην Αθήνα δεν υπάρχουν καθόλου ποδηλατόδρομοι, οι οδηγοί κινούνται στο δεξί μέρος του δρόμου. Δεν πρέπει να πηγαίνουν σε δρόμους όπου αναπτύσσονται ταχύτητες πάνω από 50 χιλιόμετρα. Θα πρέπει να φορούν κράνος, ένας πάνω στο πατίνι -δεν επιτρέπεται να είναι δύο- και δεν επιτρέπεται να έχουν ακουστικά ή κινητό. Το βράδυ θα πρέπει να φορούν γιλέκο για να φαίνονται, να είναι καλύτερα ορατοί και να έχουν και φώτα», πρόσθεσε, μιλώντας στην ΕΡΤ.