Ηράκλειο: Νεκρός ο 27χρονος κυνηγός που έπεσε σε χαράδρα 30 μέτρων

Ο νεαρός βρισκόταν μαζί με τον αδερφό και τον πατέρα του, σύμφωνα με πληροφορίες

Νεκρός ανασύρθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου από χαράδρα στην περιοχή Καστρί στο Ηράκλειο άνδρας 27 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας μαζί με τον πατέρα και τον αδερφό του είχαν πάει στην περιοχή για κυνήγι όταν ο 27χρονος έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε σε κενό 30 περίπου μέτρων.

Ένα από τα άτομα που ήταν μαζί του ειδοποίησε τις αρχές και αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης.

Ωστόσο όταν οι άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ έφτασαν κοντά του διαπίστωσαν ότι δεν είχε τις αισθήσεις του, ενώ έφερε βαρύτατα τραύματα που προκλήθηκαν από την πτώση. Λίγο αργότερα γιατρός του ΕΚΑΒ διαπίστωσε τον θάνατό του.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ και neakriti

