Ηράκλειο: Νεκρός ανασύρθηκε 40χρονος περιπατητής από το φαράγγι του Αμπά

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης ενός 40χρονου περιπατητή, που τραυματίστηκε εντός του φαραγγιού Αμπάς, του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η επιχείρηση διάσωσης λόγω του δύσβατου της περιοχής, αλλά και των ισχυρών ρευμάτων, ήταν μεγάλη και διήρκησε περισσότερο από 24 ώρες.

Ακόμη και ελικόπτερο Super Puma που έφτασε στην περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν κατέστη εφικτό να παραλάβει τον 40χρονο.

Τελικά, δύναμη από την 3η ΕΜΑΚ και την ΕΜΟΔΕ κατάφεραν να τον μεταφέρουν μέχρι το σημείο που είχε φτάσει το ΕΚΑΒ. Στην επιχείρηση συνολικά συμμετείχαν 19 άτομα από την 3η ΕΜΑΚ και 12 άτομα από την ΕΜΟΔΕ.